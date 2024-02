Imprensa mundial repercute condenação de Daniel Alves; defesa vai recorrer

A condenação do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves a quatro anos e meio de prisão por estupro pela Justiça espanhola, nesta quinta-feira (22), repercutiu em todo o mundo. A defesa do jogador informou que vai recorrer da sentença. Os clubes em que Alves jogou ainda não comentaram.

"Quatro anos e meio é melhor que os nove e 12 que a acusação pedia, mas acredito na inocência de Alves e vamos recorrer. Defenderemos sua inocência até o fim", disse Inés Guardiola, advogada do jogador à imprensa.

A condenação de Daniel Alves culminou um julgamento que ganhou grande destaque na imprensa internacional, não apenas porque o atleta é conhecido mundialmente, mas porque as investigações tiveram o auxílio de técnicas inovadoras, conduzidas pela Justiça espanhola. O Tribunal divulgou a decisão antecipadamente, inicialmente prevista para 7 de março.

Ministra comemora

A ministra do Trabalho e Economia Social da Espanha, Yolanda Díaz, comemorou a condenação: "Acabou", referindo-se ao slogan do time de futebol feminino após a polêmica do beijo forçado que o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, deu na jogadora da seleção feminina Jenni Hermoso.

"Chega de machismo, chega de agressões sexuais. Espero que isso sirva como uma medida exemplar", acrescentou a ministra, nos corredores do Parlamento.

David Sáez, um dos advogados da vítima, disse a jornalistas que acompanhavam a divulgação da sentença, em frente ao tribunal, que "todos" estavam satisfeitos com o reconhecimento "da verdade da vítima e o sofrimento dela".

Repercussão na imprensa mundial

A imprensa europeia repercutiu em peso a condenação de Alves. O diário esportivo espanhol Marca, o L'Équipe, da França, e a BBC britânica, entre outros, deram destaque ao caso.

O tabloide The Sun publicou em sua conta no X: "Dani Alves é culpado de estuprar mulher em banheiro de boate após julgamento bombástico"

O mesmo se deu na imprensa latino-americana, com o assunto na capa dos sites dos argentinos Clarín e La Nación.

No entanto, até o momento, os clubes PSG, de Paris, e o Barça, de Barcelona, onde Daniel Alves jogou no passado, e o Pumas, do México, equipe que o jogador defendia na época em que foi preso, não emitiram qualquer posicionamento sobre a condenação do ex-contratado.

Carreira interrompida

Daniel Alves, de 40 anos, foi condenado por estuprar uma jovem, na época com 23 anos, em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. Com isso, o lateral-direito viu sua carreira, que conta com dezenas de títulos conquistados com a Seleção Brasileira, Barça e PSG, chegar a um fim abrupto.

O crime pelo qual Alves foi condenado aconteceu na ??cidade onde ele viveu seus melhores momentos como jogador, entre 2008 e 2016, ao lado de Messi e de Neymar. Foi da família de Neymar, aliás, que Alves recebeu uma ajuda financeira no valor do equivalente a R$ 800 mil, e que ajudou a reduzir sua pena.

Durante sua primeira passagem pelo Barça, entre 2008 e 2016, Alves conquistou 23 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões, seis La Liga e quatro Copas da Espanha. Somam-se a isso duas Copas da UEFA com o Sevilha, dois títulos do campeonato francês Ligue 1, uma Copa da França e uma Coupe de la Ligue com o PSG, e um título do campeonato italiano Serie A, com a Juventus.

A prisão preventiva de Alves, no início de 2023, levou imediatamente à sua demissão pelo clube mexicano Pumas, onde ainda seguia carreira, aos quase 40 anos.

Campeão com a seleção sub-20 em 2003, Alves nunca ganhou uma Copa do Mundo, mas esteve presente nas edições de 2010, 2014 e 2022, tendo ficado de fora em 2018 por conta de uma lesão no joelho.

Em 2019, o capitão brasileiro conquistou sua segunda Copa América. Logo em seguida liderou, aos 38 anos, a jovem seleção olímpica à medalha de ouro em Tóquio em 2021, seu último título.

