Ibovespa flerta com mínimas pressionado por Petrobras

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa flertava com as mínimas da sessão na tarde desta quinta-feira, perdendo momentaneamente o patamar dos 130 mil pontos, pressionado particularmente pela queda das ações da Petrobras, enquanto Vale fornecia um contrapeso, assim como o viés positivo em Wall Street.

Às 13:03, o Ibovespa subia 0,1 %, a 130.157,42 pontos. Na máxima, mais cedo, chegou a 130.829,45 pontos. Na mínima, a 129.985,19 pontos. O volume financeiro somava 8,6 bilhões de reais.

As preferenciais da Petrobras caíam -1,08% e as ações ordinárias cediam -1,13%, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior.

Vale, por sua vez, avançava 0,89% antes da divulgação do balanço após o fechamento, com agentes repercutindo suspensão de licenças de duas minas da empresa no Pará e acordo da companhia com a Anglo American para adquirir 15% de participação no complexo Minas-Rio.

Investidores ainda repercutiam positivamente o resultado de Assaí, com as ações em alta de 2,23%, após resultado trimestral, enquanto GPA, que também divulgou balanço dos últimos meses de 2023, era negociada em baixa de -3,28%.

Em Nova York, o S&P 500 avançava 1,5%, tendo renovado recorde intradia a 5.066,88 pontos, em sessão otimista na esteira de resultados e previsão fortes da Nvidia, com novos dados da economia norte-americana também no radar. O Nasdaq subia mais de 2%.