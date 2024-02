Hyundai anuncia aporte de R$ 5,5 bi para elétricos e híbridos no Brasil

Em um encontro realizado nesta quinta-feira entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o CEO global da Hyundai, Euisun Chung, a marca sul-coreana anunciou um investimento de US$ 1,1 bilhão no Brasil (aproximadamente R$ 5,5 bilhões na cotação atual) em um ciclo até 2032.

O que aconteceu

O foco do investimento será o desenvolvimento de novas tecnologias tendo como meta carros híbridos, elétricos e "hidrogênio verde", desta forma, promovendo a descarbonização.

Atualmente, a Hyundai tem fábricas em Piracicaba (SP), Araraquara (SP) e em Anápolis (GO) em parceria com a Caoa, onde produz HB20, HB20S e Creta, trens e o Tucson, respectivamente.

O hidrogênio é um plano da marca para atender o mercado de veículos pesados, não produzindo ônibus e caminhões, e sim fornecendo tecnologia para empresas no país, já que possui domínio desta tecnologia na Coreia do Sul.

O objetivo da Hyundai é trazer este conhecimento para veículos pesados globalmente, e o Brasil é um mercado chave para a marca.

No momento, a Hyundai vende no Brasil eletrificados como Ioniq Hybrid, Kona Hybrid e Kona EV através da Caoa.

