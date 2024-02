Grande incêndio atinge prédios em Valência, na Espanha

VALENCIA, 22 FEV (ANSA) - Um incêndio de grandes proporções atinge um prédio de 14 andares, recém-construído, no bairro de Campanar, em Valência, na Espanha. O fogo teria começado no quinto andar, na cortina de um apartamento, e se espalhou rapidamente por todo o edifício devido às fortes rajadas de vento.

Um hospital de campanha foi montado na área, com ambulâncias e unidades de reanimação, e um centro comercial no térreo do prédio foi evacuado.

As chamas chegaram a se espalhar para outro prédio adjacente, também novo. Segundo relatos da TV espanhola Rtve, "há gritos e pessoas desesperadas procurando parentes ou amigos".

Segundo o El País, há registros de ao menos sete feridos: um bombeiro fraturado, dois que inalaram fumaça e quatro civis.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, está acompanhando os desenvolvimentos do incêndio que ocorreu rapidamente em um prédio em Valência.

"Estou consternado com o terrível incêndio ocorrido", escreveu, no X (antigo Twitter).

"Desejo expressar minha solidariedade a todas as pessoas afetadas e meu reconhecimento a todo o pessoal de emergência já trabalhando no local". (ANSA).

