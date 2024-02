Galaxy S24 x iPhone 15: qual é o melhor celular? O que tem de diferente?

A Samsung e Apple mais uma vez se desafiam no mercado de celulares avançados. Quatro meses após o lançamento do iPhone 15, o Brasil iniciou as vendas do Galaxy S24. Mas, afinal, qual deles é melhor?

Confira a seguir as principais características de cada um e as percepções do Guia de Compras UOL com base na ficha técnica dos celulares.

Melhor estrutura: empate

As medidas dos dois são praticamente iguais, com o S24 sendo ligeiramente menor e mais leve.

Galaxy S24: 147 mm x 70 mm x 7,6 mm; peso 167 g.

147 mm x 70 mm x 7,6 mm; peso 167 g. iPhone 15: 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm; peso 171 g.

Ambos possuem resistência à água, poeira e respingos (com a certificação IP68, a melhor do mercado) e estão disponíveis em cores variadas. Além disso, os celulares possuem bordas arredondadas.

O iPhone 15 tem traseira de vidro e a parte frontal é em Ceramic Shield, uma composição de vidro resistente que a Apple utiliza desde o iPhone 12.

Já o S24 usa o vidro Gorilla Glass Victus 2, que é bom, mas não tão resistente quanto o acabamento do seu irmão mais caro e avançado Galaxy S24 Ultra.

A maior diferença fica no posicionamento das câmeras. A Samsung segue uma linha vertical. A Apple opta por uma estrutura mais quadrada.

Melhor tela: Galaxy S24

O iPhone 15 sai um pouco atrás por sua taxa de atualização, que representa a frequência na qual a tela atualiza a imagem que está mostrando. Quanto mais alto o valor, mais suave aos olhos ficam as animações exibidas.

Galaxy S24 : Amoled de 6,2 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e resolução de 2.340 x 1.080 pixels.

: Amoled de 6,2 polegadas com taxa de atualização de 120 e resolução de 2.340 x 1.080 pixels. iPhone 15: Oled de 6,1 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz e resolução de 2.556 x 1.179 pixels.

A tela do Galaxy S24 também é mais brilhante: chega a 2.600 nits, contra 2.000 nits do iPhone. "Nit" é a medida de luminosidade emitida por uma superfície. Ter esse valor maior significa que a visibilidade do painel é melhor, principalmente quando se utiliza o smartphone num ambiente muito claro - ao ar livre, por exemplo.

Melhor bateria: empate

A Apple diz que o iPhone 15 pode reproduzir até 20 horas de vídeo e até 80 horas de áudio, enquanto a Samsung promete até 29 horas de vídeo e até 79 horas de áudio.

Testes feitos por sites especializados, como o Phone Arena, mostram o Galaxy S24 vencendo seu concorrente ao durar mais tempo em atividades como reprodução de vídeo e navegação pela web. Contudo, sendo derrotado em jogos 3D.

Sendo assim, dá para considerar um empate técnico.

Galaxy S24: 4.000 mAh

4.000 mAh iPhone 15: 3.349 mAh

Melhores fotos gerais: empate

Será muito difícil fazer fotos ruins com qualquer um dos modelos. São conjuntos de câmeras sofisticados e com processamento de imagem com inteligência artificial que estão entre os melhores do mercado.

Galaxy S24 : tripa (principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e telefoto de 10 MP)

tripa (principal de 50 MP, de 12 MP e telefoto de 10 MP) iPhone 15: dupla (principal de 48 MP e ultrawide de 12 MP)

Bônus para o S24, por ter novos recursos de edição que usam inteligência artificial. Por exemplo, dá para mudar pessoas de lugar em fotos, ou removê-las.

Melhor zoom: Galaxy S24

O Galaxy S24 tem uma lente telefoto na parte traseira do aparelho. O iPhone 15 não tem.

Sensores desse tipo servem para trazer um maior nível de ampliação e de capacidade de capturar objetos distantes com clareza. Em outras palavras, é uma câmera com maior capacidade de zoom.

Para resolver a falta de uma lente do tipo, a Apple encontrou uma solução que ainda resulta em fotos de qualidade.

Galaxy S24: zoom óptico de 3x (três posições padrão); zoom digital máximo e 10x.

zoom óptico de digital máximo e 10x. iPhone 15: zoom óptico de 2x, fotografando com a câmera principal e "cortando" a imagem aproximada, o que gera um resultado satisfatório; zoom digital máximo de 30x.

Nos dois casos do zoom digital há uma perda sensível na qualidade da imagem.

Melhor selfie: empate

Os dois possuem uma lente de 12 MP cada.

Bônus para o iPhone 15, que parece ter um campo de visão mais amplo, capturando mais cena do que o Galaxy S24 ao fotografar na mesma distância.

Melhor desempenho: iPhone 15

Quem opta por comprar o Samsung Galaxy S24 no Brasil sai perdendo um pouco. Nos EUA, ele é vendido com outro processador, o Snapdragon 8 Gen 3, que tem desempenho superior ao Exynos 2400, de fabricação própria da Samsung, e que é usado no país.

Mesmo com menor número de memória RAM, o iPhone 15 vence o da Samsung na maioria dos testes de benchmark, que medem a capacidade do processador. Quem gostar de dados técnicos, pode conferir abaixo as diferenças:

Galaxy S24

Chipset Exynos 2400, com processador Deca Core (10 núcleos)

8 GB de memória RAM

256 GB de espaço de armazenamento

iPhone 15

Chipset A16 Bionic

6GB de memória RAM

Versões com 128, 256 e 512 GB de armazenamento

Melhor custo-benefício: depende

A vitória é do S24 na maioria dos critérios é real, mas é por pontos, não por nocaute.

Gosta de Android? É notável que o modelo da Samsung custa menos na maioria de suas cores. Esse fator oferece mais opções de escolha ao consumidor, além de ter mais espaço de armazenamento nessa versão por menos de R$ 5.270 - o preço do S24 tende a cair também com o passar dos meses.

Gosta do iOS? Se você já gosta do sistema operacional da Apple e deseja mesmo um iPhone, a versão preta é a que mais compensa o investimento no momento. A Amarela, que sai por R$ 7.999, não tem um bom custo-benefício hoje.

Caso não goste do iPhone 15 preto, fique de olho em promoções nas próximas semanas. Se encontrar uma versão aqui no Brasil por um preço entre R$ 5.000 e R$ 5.400, fará um bom negócio, pois os valores dos celulares da Apple costumam reduzir pouco durante seu primeiro semestre de existência.

No mais, o benefício de ambos é praticamente idêntico. São dois smartphones excelentes e você ficará feliz com qualquer um deles em termos de tecnologia avançada em suas mãos.

