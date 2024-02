G20 está de acordo com solução de 2 Estados, diz UE

RIO DE JANEIRO, 22 FEV (ANSA) - O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, disse nesta quinta-feira (22) que há um "acordo geral" entre os membros do G20 sobre a solução de dois Estados para resolver o conflito na Faixa de Gaza.

A declaração foi dada durante entrevista a um restrito grupo de veículos internacionais, incluindo a ANSA, no Rio de Janeiro, que recebe a cúpula de chanceleres do grupo.

"Houve um acordo geral na reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 no Rio sobre a necessidade de encontrar uma solução de dois Estados para resolver a questão no Oriente Médio", afirmou Borrell à margem da reunião.

"Espero que nos próximos dias se possa ver uma proposta do mundo árabe, que está trabalhando nisso", acrescentou. (ANSA).

