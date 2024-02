Festival UOL Prime de Jornalismo: 'Precisamos ir além da busca por cliques'

"Dos 8 bilhões de acessos às páginas de sites de notícias só no Brasil, 2 bilhões vêm do Google", contou Marco Túlio Pires, líder do Google News Lab no Brasil. Ele participou do painel "Desafios da distribuição: O que fazer para o jornalismo chegar nas pessoas", no 1º Festival UOL Prime de Jornalismo, que rolou em São Paulo, no último dia 21. Entre os convidados estavam o estrategista narrativo especializado em cinema M.M. Izidoro e a cofundadora, diretora-geral e publisher da Gama Revista Paula Miraglia.

A conversa foi conduzida pelo diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello, que iniciou a discussão apresentando os dados do relatório Journalism, media, and technology trends and predictions de 2024, do Reuters Institute, divulgado no início deste ano.

Segundo o documento, que traz dados da ferramenta de análise da web, Chartbeat, o tráfego para os publishers via Facebook caiu 48% em 2023 e via X (ex-Twitter), 27%. Paralelamente, o surgimento de novas ferramentas e plataformas, como o ChatGPT, Arch Search, Gemini, Perplexity, ganham notoriedade, contribuindo para reduzir ainda mais a audiência.

Marco Túlio Pires, no Festival UOL Prime de Jornalismo Imagem: Mariana Pekin/UOL

"Ao promover acesso instantâneo à informação e ao conhecimento, as plataformas quebram o monopólio de quem faz as mediações das discussões da sociedade hoje", lembrou Marco Túlio. Se, por um lado, reduz-se a barreira de entrada para quem quer fazer parte das discussões, por outro obriga os publishers a inovar nas ferramentas de distribuição e a rever suas estratégias de negócio para (re) conquistar relevância.

Paula Miraglia destacou que a indústria da mídia precisa ir além da otimização para motores de busca (SEO) e da busca incessante por cliques. Lembrou que, hoje, as grandes inovações em formatos e distribuição não nascem nas Redações, mas nas Big Techs.

Paula Miraglia, no Festival UOL Prime de Jornalismo Imagem: Mariana Pekin/UOL

"Elas viraram os grandes mediadores entre a imprensa e a audiência e, por consequência, têm uma responsabilidade enorme, muitas vezes com pouquíssima transparência em relação às mudanças de algoritmo, aos critérios de distribuição e engajamento em programas", colocou Miraglia.

Izidoro, que é especialista em estratégias de comunicação digital, apontou que um dos erros dos produtores de conteúdo é colocar a maior parte dos investimentos no produto final. "Estamos pensando só na execução, enquanto outras empresas levam o 'ouro', que é o fomento à audiência e à distribuição", colocou.

As listas de transmissão do WhatsApp têm se revelado como uma dessas alternativas eficientes de distribuição e de conquista de novos públicos. O UOL, por exemplo, compartilha suas notícias em listas de transmissão do WhatsApp, que,em poucos meses, já contam com 35 milhões de pessoas, lembrou Garavello. Os canais trabalham interesses específicos das audiências: desde as últimas notícias do seu time do coração até estratégias para levar uma vida mais saudável, além de novidades sobre as celebridades mais queridas dos brasileiros.

Festival UOL Prime de Jornalismo: Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL e MM Izidoro Imagem: Mariana Pekin/UOL

Izidoro concluiu com uma contribuição importante: "Muitas vezes esquecemos que o Brasil ainda tem uma grande parcela de consumidores offline. Os números combinados de streaming representam apenas 7% da audiência brasileira, enquanto o YouTube sozinho alcança 9% --mais do que todos os serviços de streaming juntos. Por outro lado, 80% dos brasileiros ainda assistem à televisão aberta", finaliza.



No dia 21 de fevereiro, o UOL realizou a primeira edição do Festival UOL Prime de Jornalismo, com painéis enriquecedores sobre assuntos em voga no cenário jornalístico brasileiro atual, como a "Cobertura justa em tempos de polarização", "Desafios da distribuição: o que fazer para o jornalismo chegar nas pessoas?" e "Como manter o jornalismo relevante em meio a tantas opções de entretenimento". Entre os convidados, estavam nomes como Marco Túlio Pires, líder do Google News Lab no Brasil; Thais Bilenky, colunista do UOL; e Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha de S.Paulo. O evento também celebrou os finalistas do 6º Prêmio UOL de Conteúdo, destacando os melhores trabalhos jornalísticos de 2023 em seis categorias, incluindo Impacto, Investigação e Produto Audiovisual.

A primeira edição do Festival UOL Prime de Jornalismo rolou na Octavio House Imagem: Mariana Pekin/UOL

