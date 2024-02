Fazendas da SLC Agrícola recebem certificação ligada à agricultura regenerativa

São Paulo, 22 - A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de soja, milho e algodão do País, teve duas de suas fazendas certificadas pelo programa Regenagri, de agricultura regenerativa, informou a companhia, em nota. Assim, a SLC passa a ser a empresa com a maior área certificada no plantio de soja e algodão na América Latina por este programa.As propriedades situadas em Planalto (MS) e Pamplona (GO) receberam a certificação, somando 35.943 hectares. Segundo a companhia, "a SLC Agrícola é a terceira empresa do segmento no País a conquistar esse reconhecimento, com relação às culturas de soja, algodão e milho".A empresa explica, ainda, que o Regenegri é um programa de agricultura regenerativa desenvolvido pela Control Union, empresa britânica que atua em mais de 70 países e destaca as boas práticas agrícolas desenvolvidas nas fazendas, considerando a saúde do solo, a preservação da biodiversidade, o uso sustentável da água e o sequestro de carbono, entre outras iniciativas.