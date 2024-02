Ex-bispo australiano é preso acusado de crimes sexuais

ROMA, 22 FEV (ANSA) - O ex-bispo Christopher Saunders, de 74 anos, foi preso em Broome, na Austrália, sob a acusação de estupro e de outros crimes sexuais, entre eles pedofilia.

De acordo com as autoridades locais, a detenção do religioso foi efetuada na última quarta-feira (21) e aconteceu após investigações paralelas ordenadas pela polícia da Austrália Ocidental e pelo papa Francisco.

Saunders é alvo de diversas acusações de violação sexual, agressão e abuso contra menores de idade. Os crimes teriam ocorridos nas pequenas cidades de Broome e Kalumburu, entre 2008 e 2014.

O australiano, contudo, foi libertado algumas horas depois sob fiança, mas permanecerá recluso em sua casa até a próxima audiência sobre o caso, marcada para junho.

Além do falecido cardeal George Pell, que foi preso e depois absolvido, Saunders é o mais alto funcionário católico da nação acusado de cometer crimes sexuais contra crianças.

Em 2021, o líder da Igreja Católica aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Broome apresentada por Saunders, que continua sendo bispo emérito.

A Conferência dos Bispos Católicos Australianos emitiu um comunicado prometendo que vai cooperar com a polícia. A entidade definiu as acusações como "muito sérias e profundamente angustiantes". (ANSA).

