De olho no Real Madrid, Girona busca reação no Campeonato Espanhol

O Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, recebe no domingo (25) o Sevilla, pela 26ª rodada, em uma nova oportunidade de se distanciar do Girona (2º), que busca uma reação.

O time merengue tem seis pontos de vantagem sobre os catalães, derrotados pelo Athletic Bilbao na última rodada.

Contra o Sevilla, o Real não poderá contar com os suspensos Eduardo Camavinga e Dani Carvajal e o lesionado Jude Bellingham. O jogo vai marcar o reencontro do zagueiro Sergio Ramos com o Santiago Bernabéu para enfrentar seus ex-companheiros.

"Vou me sentir em casa porque passei muitos anos lá, com os momentos mais importante da minha carreira, e tenho lembranças maravilhosas da torcida, dos meus companheiros. Será um momento único e emocionante", disse o experiente zagueiro em entrevista à plataforma DAZN.

O Sevilla tentará manter sua sequência positiva no campeonato, depois de emendar quatro jogos sem derrota, para continuar se afastando da zona de rebaixamento.

Por sua vez, o Girona recebe na segunda-feira o Rayo Vallecano, que no último fim de semana segurou um empate em 1 a 1 com o Real Madrid.

O time catalão busca uma reação depois de ter vencido apenas um dos últimos quatro jogos, os dois mais recentes com derrota.

"Tenho a sensação de que esta equipe pode brigar para estar entre os quatro primeiros. Quero enviar esta mensagem porque é justo reconhecer o trabalho dos jogadores", afirmou o técnico do Girona, Míchel, após a derrota para o Bilbao por 3 a 2 na última segunda-feira.

Assim como o Girona, o Barcelona, que na quarta-feira empatou com o Napoli em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, estará atento ao que irá acontecer no Santiago Bernabéu.

Terceiro colocado na tabela a oito pontos do Real Madrid, o Barça recebe no sábado o Getafe querendo seguir com a evolução mostrada na Itália.

Por sua vez, o Atlético de Madrid (4º) vai visitar o lanterna Almería com o objetivo de se manter no Top 4, depois da derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão na ida das oitavas da Champions.

O time 'colchonero', que não poderá contar com José María Giménez e Antoine Griezmann, lesionados contra a Inter, busca uma vitória também para ganhar moral para o jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, contra o Athletic Bilbao, em que precisa se recuperar da derrota por 1 a 0 na ida.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Real Sociedad - Villarreal

- Sábado:

(10h00) Granada - Valencia

(12h15) Barcelona - Getafe

(14h30) Alavés - Mallorca

(17h00) Almería - Atlético de Madrid

- Domingo:

(10h00) Cádiz - Celta Vigo

(12h15) Betis - Athletic Bilbao

(14h30) Las Palmas - Osasuna

(17h00) Real Madrid - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Girona - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 62 25 19 5 1 53 16 37

2. Girona 56 25 17 5 3 54 32 22

3. Barcelona 54 25 16 6 3 52 34 18

4. Atlético de Madrid 51 25 16 3 6 50 26 24

5. Athletic Bilbao 49 25 14 7 4 45 23 22

6. Real Sociedad 40 25 10 10 5 34 23 11

7. Betis 39 25 9 12 4 28 25 3

8. Valencia 36 25 10 6 9 29 29 0

9. Las Palmas 35 25 10 5 10 25 25 0

10. Getafe 34 25 8 10 7 33 34 -1

11. Osasuna 32 25 9 5 11 29 36 -7

12. Alavés 28 25 7 7 11 24 31 -7

13. Villarreal 26 25 6 8 11 35 47 -12

14. Rayo Vallecano 25 25 5 10 10 22 33 -11

15. Sevilla 24 25 5 9 11 30 37 -7

16. Mallorca 23 25 4 11 10 22 33 -11

17. Celta Vigo 20 25 4 8 13 27 37 -10

18. Cádiz 17 25 2 11 12 15 35 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 8 25 0 8 17 23 52 -29

gr/iga/cb/am

© Agence France-Presse