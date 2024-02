Correção: Vale registra lucro de US$ 2,418 bilhões no 4º trimestre, queda de 35%

A nota enviada anteriormente, não constou a variação negativa do lucro da Vale em 2023 no primeiro parágrafo. Segue texto corrigido.

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,418 bilhões no quatro trimestre de 2023, queda de 35% ante igual período de 2022 e 14,7% a menos na comparação trimestral. No total de 2023, a mineradora somou US$ 7,983 bilhões em lucro, queda de 52,2% em relação a 2022, informou a empresa em seu balanço de resultados, divulgado na noite desta quinta-feira, 22.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 6,334 bilhões no quarto trimestre, resultado 37% acima do registrado no último período de 2022 e 51,6% maior na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Considerando todo o ano de 2023, o Ebitda somou US$ 17,961 bilhões, 9,1% abaixo do registrado em 2022.

As receitas no 4tri23 somaram US$ 13,054 bilhões, variação de 9,3% na comparação com o 4tri22. Em relação ao trimestre anterior, quando a cifra foi de US$ 10,623 bilhões, houve avanço de 22,8%. No acumulado, o indicador foi de US$ 41,784 bilhões, valor 4,6% abaixo ante 2022.