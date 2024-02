Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA dos Emirados 2024: Brasil vence o Japão por 8 a 4 e chega às semifinais

DUBAI, 22 de fevereiro de 2024 (WAM) - O Brasil derrotou o Japão por 8 a 4 nas quartas de final da Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA dos Emirados. Oito jogadores diferentes marcaram para o Brasil.

A vantagem da equipe chegou a 7 a 0, ameaçando a maior vitória nas quartas de final da competição, estabelecida pelo próprio Brasil em 2006. No entanto, o Japão se recuperou com quatro gols.

Mas as esperanças de recuperação foram frustradas por Catarino, que selou a vitória e colocou o nome do Brasil na história como a primeira equipe a atingir 400 gols na competição. Os brasileiros agora enfrentam o vencedor do confronto entre Irã e Emirados Árabes Unidos nas semifinais, com uma vaga na final em jogo.