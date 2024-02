Comentário de Biden mostra por que ele é preferível como presidente dos EUA, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse, nesta quinta-feira (22), que o comentário "FDP louco" de Joe Biden sobre ele mostrou por que o Kremlin sentiu que, para a Rússia, Biden seria preferível a Donald Trump como futuro presidente dos Estados Unidos.

"Estamos prontos para trabalhar com qualquer presidente. Mas acredito que, para nós, Biden é um presidente preferível para a Rússia e, a julgar pelo que ele acabou de dizer, estou absolutamente certo", disse Putin à televisão estatal, com um leve sorriso.

"Não é como se ele pudesse me dizer: 'Volodya, obrigado, muito bem, você me ajudou muito'", disse Putin. "Você me perguntou o que é melhor para nós. Eu disse isso então, e ainda acho que posso repetir: Biden."

O Kremlin disse anteriormente que Biden havia rebaixado os Estados Unidos ao chamar Putin de "FDP louco" em um evento de arrecadação de fundos em São Francisco na quarta-feira.

O presidente russo disse no início deste mês que preferia Biden a Trump como presidente dos Estados Unidos porque Biden era "mais experiente" e "previsível".