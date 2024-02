Chuvas deixam quatro mortos e pelo menos quatro desaparecidos no RJ

Quatro pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro entre ontem e hoje.

O que aconteceu

O desabamento de uma casa deixou um menino morto. O caso ocorreu na Rua do Mocambo, número 92, em Japeri.

Dois homens morreram em Nova Iguaçu. As fortes chuvas causaram a morte de ambos nos bairros Ipiranga e Jardim Pernambuco.

Uma mulher morreu após um deslizamento de terra que atingiu uma edificação. O prédio tinha três pavimentos e ficava na rua Paula da Silveira, no Morro do Gama. Os bombeiros resgataram quatro pessoas presas aos escombros.

Criança de seis anos estaria desaparecida, além de outras três pessoas. A criança teria desaparecido depois de um deslizamento de terra em Mendes. As três vítimas estariam soterradas nos destroços do edifício do Morro do Gama.

Alerta de risco

A Defesa Civil alerta para possibilidade de inundações e alagamentos. Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Porto Real, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri e Belford Roxo apresentam alto risco.

Alguns locais ainda podem sofrer com deslizamentos de terra. Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Mendes, Paracambi, Queimados e Porto Real são as regiões sob aviso.