Casamento de Chiara Ferragni e Fedez chega ao fim, diz imprensa

ROMA, 22 FEV (ANSA) - A internet e a imprensa italiana vêm destacando indícios de que a mega influenciadora Chiara Ferragni e o rapper Fedez teriam se separado, após oito anos de relacionamento e seis de casamento.

Entre os indícios estão publicações dos dois nas redes sociais. Chiara publicou uma foto da mão sem aliança e trocou sua foto de perfil, de uma do casal para uma dela com os filhos.

Já o cantor viajou para Miami, não sem antes publicar um vídeo mostrando a filha, Vittoria, perguntando "você volta depois?", e a resposta "claro que volto, amor".

Além disso, as publicações da empresária têm mostrado cada vez mais encontros com as irmãs, a mãe e os amigos, nos quais Fedez não aparece.

Veículos locais dão conta de que o rapper já teria saído de casa no último domingo (18) e estaria procurando um imóvel para alugar.

A crise entre o casal teria começado no Festival de Sanremo de 2023, quando Fedez protagonizou um beijo com Rosa Chemica, enquanto Chiara era apresentadora.

O maior "power couple" do mundo da influência italiana, porém, voltou a se unir em torno do diagnóstico dele de câncer de pâncreas.

Agora, no entanto, em meio à crise de imagem que a influenciadora enfrenta, os problemas teriam se agravado.

Chiara encara processos na Justiça e foi multada por publicidade desleal, pelo caso em que promoveu uma campanha de venda de pandoro para caridade.

O marketing do produto levava a crer que os lucros seriam doados a um hospital, quando na verdade a empresa Balocco fez uma doação única antes de lançar o doce "Pink Christmas".

Ainda segundo veículos locais, Fedez vinha recriminando a mulher pelo ocorrido, queixando-se de que os problemas judiciais estariam refletindo mal sobre seus próprios negócios.

A dupla teve seu primeiro encontro em 2015, oficializou o relacionamento em 2016 e casou em 2018. Eles são pais de Leone, de seis anos, e Vittoria, de três.

A união da empreendedora digital da moda, que hoje tem mais de 29 milhões de seguidores no Instagram, e do artista que soma mais de 60 discos de platina despertou tanto interesse que a vida conjugal virou um reality show do Amazon Prime Video, "The Ferragnez". (ANSA).

