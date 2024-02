Casa Branca irá impor novas sanções ao Irã por apoio à Rússia

Os Estados Unidos irão impor novas sanções ao Irã por seu apoio à ofensiva militar russa na Ucrânia, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (22).

"Em resposta ao apoio contínuo do Irã à guerra brutal da Rússia iremos impor sanções adicionais ao Irã nos próximos dias e estamos preparados para ir além se o Irã vender mísseis balísticos à Rússia", declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas.

"Até agora, não temos confirmação de entregas de mísseis do Irã para a Rússia", disse ele.

Mas o porta-voz afirmou que Teerã pretende fazê-lo.

Se isso acontecer, "a resposta da comunidade internacional seria rápida e severa", assegurou.

"A Rússia está recebendo armas e munições do Irã e da Coreia do Norte. Também estamos preocupados com o apoio que as empresas chinesas estão fornecendo à indústria de defesa russa. E enquanto isso, a Câmara dos Representantes está deixando a Ucrânia se defender sozinha", acusou John Kirby.

A Câmara dos Representantes, de maioria republicana, até agora se recusou a aprovar o envio a Kiev de mais fundos americanos, suspensos há quase dois meses.

