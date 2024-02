Brasil tem fluxo cambial positivo de US$218 mi em fevereiro até dia 16, diz BC

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de 218 milhões de dólares em fevereiro até o dia 16, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quinta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de 1,172 bilhão de dólares em fevereiro até dia 16. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de fevereiro até o dia 16 foi positivo em 1,389 bilhão de dólares.

SEMANA

Na semana passada -- que teve três dias úteis para o câmbio em função do carnaval, de 14 a 16 de fevereiro -- o fluxo cambial total foi positivo em 212 milhões de dólares.

No acumulado do ano até 16 de fevereiro, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de 5,421 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o fluxo estava positivo em 9,137 bilhões de dólares.

Normalmente divulgados às quartas-feiras, os dados do fluxo cambial saíram nesta quinta-feira em função do movimento dos servidores do Banco Central por melhores salários.