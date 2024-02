Bolsonaro fica em silêncio, e advogado chama inquérito de 'semissecreto'

Como esperado, Jair Bolsonaro escolheu não responder as perguntas da Polícia Federal na investigação de que teria tentado um golpe de Estado. Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente, justificou que não teve acesso aos autos e chamou o inquérito de "semissecreto".

O que aconteceu

Bolsonaro ficou cerca de meia hora no prédio da PF. Ele chegou pouco antes do horário marcado, num comboio de carros, e deixou o local sem dar entrevistas. Na sequência da saída do ex-presidente, seus advogados conversaram com jornalistas. Cunha Bueno disse que o cliente não cometeu crime, mas que não há condições de responder questões da Polícia Federal sem ter conhecimento dos elementos da investigação, como a delação de Mauro Cid.

A atitude contrasta com o comportamento de Bolsonaro. Ele escolheu não falar com a PF, mas marcou um ato para o próximo domingo (25) para se defender das acusações.

O único motivo pelo qual Bolsonaro fez uso do silêncio foi dado ao fato de ele responder hoje a uma investigação semissecreta.

Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente

Bolsonaro jamais se furtou ao comparecimento perante a autoridade policial quando intimado.

Defesa de Bolsonaro, em nota

Depoimentos em série

A PF marcou para hoje, às 14h30, o depoimento de 21 investigados por suspeita de tramarem um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

O objetivo dos investigadores, ao agendar os depoimentos no mesmo horário, é impedir a combinação de versões. É a mesma estratégia utilizada nos depoimentos do inquérito que apura a venda de joias quem envolve Bolsonaro e aliados.

Os depoentes podem ficar em silêncio. A defesa de Bolsonaro tentou adiar o depoimento e pediu para que ex-presidente não precisasse comparecer à sede da PF, mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou.

A maioria ficou pouco tempo na PF, saindo cerca de meia hora depois do horário do depoimento. Somente Valdemar Costa Neto e Anderson Torres permaneciam no local às 16h.

Apoiadores do ex-presidente compareceram à sede da PF. Quando Bolsonaro chegou, eles ignoraram uma faixa que isolava a entrada da garagem e avançaram sobre o carro. Agentes entraram em ação para afastar os militantes.

Apoiadores de Bolsonaro vão à sede da PF acompanhar depoimento do ex-presidente Imagem: Felipe Pereira/UOL

Quem são os intimados

Brasília:

Jair Bolsonaro

General Augusto Heleno

Anderson Torres

Marcelo Costa Câmara

Mário Fernandes

Tércio Arnaud

Almirante Almir Garnier

Valdemar Costa Neto

General Paulo Sérgio Nogueira

Cleverson Ney Magalhães

General Braga Netto

Rio de Janeiro:

Hélio Ferreira Lima

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros

Ailton Gonçalves Moraes de Barros

Rafael Martins Oliveira

São Paulo:

Amauri Feres Saad

José Eduardo de Oliveira

Paraná:

Filipe Garcia Martins

Minas Gerais:

Éder Balbino

Mato Grosso do Sul:

Laércio Virgílio

Espírito Santo:

Ângelo Martins Denicoli

Ceará: