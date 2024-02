BofA eleva recomendação de Carrefour Brasil para "compra"

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Bank of America elevaram a recomendação das ações do Carrefour Brasil para "compra" ante "neutra", bem como o preço-alvo dos papéis de 12 para 16 reais, conforme relatório enviado a clientes nesta quinta-feira.

"O Carrefour Brasil parece ter ultrapassado o pior da sua difícil integração no Grupo BIG", destacaram Robert Aguilar e equipe, destacando ainda as unidades convertidas antes do planejado e iniciativas digitais e de serviços promissoras.

Na visão dos analistas, a inflação dos alimentos pode ser um vento favorável para os resultados no segundo semestre.

Na bolsa paulista, as ações do Carrefour Brasil eram negociadas em alta de 1,2%, a 12,69 reais nesta tarde, enquanto o Ibovespa tinha variação positiva de 0,14%. Na máxima mais cedo, os papéis chegaram a 13,09 reais.

A companhia reportou seu resultado trimestral no começo da semana, com prejuízo de 565 milhões de reais, em desempenho pressionado por custos relacionados a fechamento de lojas, mas analistas voltaram as atenções para tendências à frente.