Biden se reuniu na Califórnia com viúva e filha de Navalny

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu em particular nesta quinta-feira (22), na Califórnia, com a viúva e a filha do opositor russo Alexei Navalny, recentemente falecido em uma prisão no Ártico, informou a Casa Branca.

Biden expressou a Yulia e Dasha Navalnaya "suas sinceras condolências por sua terrível perda", em um encontro na cidade de San Francisco, afirmou a Casa Branca em comunicado, no qual reafirmou seu anúncio de sanções contra a Rússia.

Durante a reunião, "o presidente expressou sua admiração pela extraordinária coragem de Alexei Navalny e seu legado de luta contra a corrupção e por uma Rússia livre e democrática", indicou o texto.

Biden "destacou que o legado de Alexei continuará através de pessoas em toda a Rússia e ao redor do mundo que lamentam sua perda e lutam pela liberdade, democracia e direitos humanos".

Navalny, que cumpria uma sentença de 19 anos de prisão por "extremismo" em uma colônia penal no Ártico russo, morreu em 16 de fevereiro, de acordo com os serviços penitenciários.

Ele sobreviveu milagrosamente a um envenenamento em agosto de 2020, do qual se recuperou na Alemanha, antes de retornar à Rússia em janeiro de 2021 e ser preso.

A mãe de Alexei Navalny, Liudmila Navalnaya, afirmou nesta quinta-feira que conseguiu ver o corpo de seu filho, mas denunciou "chantagens" para enterrá-lo "em segredo".

