'Cumpre o que promete'': bicicleta que ajuda no equilíbrio está R$ 215 OFF

As bicicletas de equilíbrio permitem que crianças estimulem essa habilidade e a coordenação motora em a necessidade de pedais. Elas podem funcionar como a primeira bike dos pequenos.

Se você tem filhos ou deseja presentear alguém, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo da marca Buba com desconto: de R$ 431,00 por R$ 217,35. Confira a seguir o que diz quem já comprou o produto.

O que essa bicicleta tem de bom?

Indicado para crianças de 12 a 24 meses com até 20 kgs;

Estimula o equilíbrio; pode ser usada por crianças que ainda não aprenderam a andar;

Com quatro rodas, ela garante estabilidade com segurança, segundo a fabricante;

Com design anatômico, as calotas das rodas impedem que os pés fiquem presos;

O modelo facilita a transição para a bicicleta com pedais;

Guidão móvel com giro de 45 graus. Vira rapidamente para o lado que a criança deseja ir.

O que diz quem comprou?

Só no site da Amazon, parceiro do Guia de Compras UOL, a bicicleta mais de 2,8 mil avaliações, com nota média de 4,7 (de um máximo de 5). Confira a seguir opiniões de quem comprou:

A bicicleta é bem pequena, para criança de até uns 2 anos. Fácil de montar, muito bonita e chegou antes do prazo. Flávia

Muito boa, qualidade ótima! Vem desmontada na caixa, mas é bem tranquilo de montar. Ela é pequena, apenas para a faixa etária recomendada. Maria Luiza

Além de linda e muito fofa, é um produto que realmente cumpre o que promete. Em pouco tempo minha bebê conseguiu se equilibrar e andar livremente com ela, acelerou a confiança nos primeiros passos! É feita de material muito resistente. É bem intuitiva de montar. Elaine Coelho

As crianças adoram brincar com a bicicleta. Com material de qualidade, fácil de montar, boa para coordenação motora. Daia Lima

Pontos de atenção

As poucas reclamações que o produto registrou até o momento envolve a informação de que a borracha do guidão não é tão firme quanto o esperado. Confira opiniões de quem não ficou 100% satisfeito com a compra:

A bicicleta é boa, mas acredito que se a borracha do guidão fosse fixa seria melhor, pois a que adquiri para o meu sobrinho de um ano (a primeira coisa que ele fez foi puxar pra tentar morder a mesma) saiu sem muita resistência. Marcilene de Almeida

Meu filho de um ano super amou o brinquedo, que é pequeno e leve, o que facilita para que a criança o manuseie. A única coisa que não gostei é que as borrachas da lateral do guidom sai com facilidade Edyneia Sousa

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).