Barroso: Dino é exemplo de pessoa capaz de diálogo

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o ministro Flávio Dino, empossado hoje na Corte, é "exemplo de uma pessoa capaz de diálogo, preparada e bem-humorada". Ele falou com jornalistas após a cerimônia de posse. Barroso ainda disse acreditar que o Brasil está caminhando para a "recuperação da civilidade em que as divergências são resolvidas com debate e não ofensas.

"O País vive um momento de recuperação da tranquilidade, da civilidade, das institucionalidade. Na vida, a gente precisa virar a página da história, mas não pode arrancar a página. A gente acaba tendo que passar pelo que tem que passar. Temos que trabalhar o máximo pela pacificação, pela união de pessoas que pensam diferente", afirmou.

Dino tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta quinta-feira, 22. Não há discursos formais na cerimônia de posse, mas Barroso fez uma rápida saudação de boas vindas ao novo ministro. "É uma pessoa recebida por todos nós com imensa alegria, um homem público que serviu ao Brasil com muitas capacidades nos Três Poderes", afirmou.