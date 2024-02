B3 tem lucro líquido de R$916 mi no 4º tri, queda de 8,8% ano a ano

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 registrou lucro líquido de 915,5 milhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 8,8% na comparação com o mesmo período em 2022, conforme relatório de resultados apresentado nesta quinta-feira.

O lucro líquido recorrente da operadora de infraestrutura de mercado foi de 1,06 bilhão de reais no período de outubro a dezembro do ano passado, recuo de 8,2% frente a mesma etapa do ano anterior.

Já a receita líquida no trimestre somou 2,24 bilhões de reais, 2,8% inferior ao registrado nos três últimos meses de 2022 e um pouco abaixo da expectativa média de analistas consultados pela LSEG, de 2,26 bilhões de reais.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente somou 1,46 bilhão de reais, recuo de 10,3% ano a ano, com margem Ebitda recorrente em 65,1%, ante 70,5% um ano antes.

As despesas da companhia no trimestre encerrado em dezembro subiram 9,9% na base anual, para 1,07 bilhão de reais. No relatório de resultados, a companhia explicou que o aumento refletiu o impacto de despesas incorridas com a operação da plataforma do programa Desenrola, do governo federal, e de contribuições relativas à atividade de autorregulação para fazer frente às necessidades de caixa dos próximos dois anos, pelo menos.