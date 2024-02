Autoridade do FMI se reunirá com Milei nesta 5ª, diz porta-voz do Fundo

22/02/2024 13h33 WASHINGTON (Reuters) - Gita Gopinath, segunda autoridade mais importante do Fundo Monetário Internacional (FMI), se reunirá com o presidente argentino Javier Milei na Argentina nesta quinta-feira, disse a porta-voz do FMI Julie Kozack. Gopinath, que se reuniu com a equipe econômica de Milei na quarta-feira, emitirá uma declaração ao final de suas reuniões em Buenos Aires, afirmou Kozack, acrescentando que sua agenda também inclui reuniões com acadêmicos, grupos da sociedade civil e o setor privado. "O objetivo de sua visita é realmente ouvir em primeira mão as diferentes partes interessadas, incluindo as autoridades, é claro, sobre os desafios e oportunidades econômicas da Argentina", disse ela a repórteres em uma coletiva de imprensa. (Por Andrea Shalal)