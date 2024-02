Argentina confirma amistosos nos EUA e não irá à China em março

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou nesta quinta-feira (22) que fará dois amistosos nos Estados Unidos em março, no lugar dos jogos previstos inicialmente para a China no mesmo período.

"A seleção argentina já conhece os adversários nos amistosos dos Estados Unidos", que serão disputados de em 22 a 26 de março, anunciou a AFA em sua página na internet, descartando fazer os jogos que seriam disputados em Hangzhou e Pequim.

Há duas semanas, as autoridades chinesas desistiram de receber a Argentina em março, depois que os torcedores do país se revoltaram com a ausência de Lionel Messi em um amistoso do Inter Miami em Hong Kong.

"Na primeira data, a equipe de Lionel Scaloni vai enfrentar El Salvador no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Depois, o segundo compromisso será contra a Nigéria no Coliseum de Los Angeles", explicou a AFA, que ainda não divulgou os horários das partidas.

O jogo contra El Salvador será em 22 de março, enquanto o duelo com os nigerianos será quatro dias depois.

Originalmente, o plano da seleção argentina era enfrentar a Costa do Marfim em Pequim e a Nigéria em Hangzhou, mas a excursão pela China foi cancelada pela AFA.

Outro dos motivos da mudança está na intenção da Argentina de já começar a se adaptar aos Estados Unidos, que vão sediar a Copa América 2024, além de jogar próximo de Miami, cidade da equipe de Messi.

