Após posse no STF, Dino diz esperar contribuir para harmonia entre Poderes

Em sua primeira declaração pública como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), onde tomou posse na tarde desta quinta-feira, 22, Flávio Dino reiterou que vai atuar com isenção e imparcialidade e disse que espera contribuir para a Corte elevar a harmonia entre os poderes "na medida em que for possível, cada um respeitando sua função e tendo muita ponderação". Ele falou com jornalistas ao sair da sede do Supremo, onde passou as últimas horas recebendo cumprimentos dos presentes na cerimônia.

"O Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros Poderes, e isso faz com que às vezes haja, aqui e acolá, uma discordância, divergência, até um atrito. Mas quem conhece a história do direito constitucional no mundo sabe que sempre é assim", afirmou.