Países do G20 dão amplo apoio a solução de dois Estados para conflito em Gaza, diz Vieira

A solução de dois Estados para o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza conta com uma "unanimidade virtual" entre os países do G20 reunidos no Rio, disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta quinta-feira (22).

Na reunião, destacou-se "virtual unanimidade no apoio à solução de dois Estados como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina", afirmou o ministro.

Vieira "só não disse unanimidade porque nem todas as intervenções (dos países) trataram do assunto, (mas) quem se manifestou apoiou, e foi muita gente", disse à AFP uma fonte do Itamaraty.

A guerra em Gaza foi uma preocupação central durante as intervenções dos ministros de Relações Exteriores das principais economias do mundo reunidos no Rio de Janeiro.

Em seu balanço final dos encontros, o chanceler brasileiro disse que um "grande número de países de todas as regiões expressou preocupações com o conflito na Palestina, destacando o risco de alastramento para os países vizinhos".

Além de exigir a libertação imediata dos reféns capturados pelo grupo islamista palestino Hamas, muito pediram a liberação de ajuda humanitária e o fim das hostilidades, apontou Vieira.

bur-app/ll/db/mvv/ic/dd

© Agence France-Presse