AGU pede remoção de post de deputado do PL que associa Lula ao nazismo

Do UOL, em São Paulo

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao X, antigo Twitter, a "imediata remoção" de uma postagem feita pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) que associa o presidente Lula (PT) ao nazismo.

O que aconteceu

Post tenta associar Lula ao terrorismo e antissemitismo, diz AGU. Segundo o órgão, a conduta de Gayer configura difamação e apresenta indícios de calúnia. "A publicação feita pelo usuário ora denunciado é manifestamente criminosa, consistindo em discurso odioso e que, portanto, não pode permanecer sendo veiculado na plataforma, sendo imperiosa a sua remoção", argumenta.

Para AGU, houve 'violação flagrante' da lei por parte do deputado. No documento enviado ao X, a AGU disse ainda que quer preservar os metadados relacionados à publicação (como visualizações, curtidas e alcance, por exemplo) para embasar uma eventual responsabilização de Gayer pela "conduta criminosa".

Publicação contém montagem de Lula segurando um fuzil. Na imagem, o presidente aparece com uma bandana do grupo extremista Hamas e duas suásticas nazistas — uma tatuada no rosto e a outra em uma braçadeira. Na publicação, Gayer escreveu: "Atenção: Lula já mandou trocar a sua foto de presidente em todos os ministérios e estatais" (veja abaixo).

Imagem: Reprodução/X/@GayerGus

O que diz o deputado

O UOL procurou Gustavo Gayer para pedir um posicionamento sobre o caso. O deputado respondeu às mensagens com uma receita de bolo de chocolate — prática semelhante à adotada durante o período ditadura militar (1964-1985), quando reportagens censuradas pelo governo eram substituídas por receitas ou poemas, por exemplo.

Falas de Lula

Presidente comparou ações de Israel em Gaza com o Holocausto. As declarações foram feitas no domingo (18), durante coletiva, após Lula participar da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana em Adis Abeba, na Etiópia. "O Brasil condenou o Hamas, mas não pode deixar de condenar o que o Exército de Israel está fazendo", disse (assista abaixo).

Fala gerou forte reação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O premiê de Israel descreveu os comentários como "vergonhosos e graves", acusando Lula de banalizar o Holocausto e ofender o povo judeu. "Fazer comparações entre Israel, os nazistas e [Adolf] Hitler é cruzar uma linha vermelha", disse Netanyahu em comunicado.

Israel agora considera Lula como 'persona non grata'. O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, disse na segunda-feira (19) que Lula não será bem-vindo até que se retrate pelos comentários feitos sobre a guerra. "Não vamos esquecer, nem perdoar. Trata-se de um grave ataque antissemita", declarou.

O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus.

Lula, em coletiva na Etiópia

(Com Reuters)