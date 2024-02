Acidente de helicóptero policial deixa 4 mortos na Colômbia

Quatro policiais morreram em um acidente de helicóptero nesta quinta-feira (22) no sul do departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia, informou a polícia durante a tarde.

"Protegendo a Colômbia, sacrificaram suas vidas o major Juan Morales, o capitão César Rodríguez e os subintendentes Feder Celis e Rafael González, no acidente do Black Hawk 0614", escreveu na rede social X o general William Salamanca, diretor da polícia colombiana.

Mais cedo, Salamanca tinha assinalado que os radares haviam perdido o rastro da aeronave "na vereda San Pablo, município de Caramanta", no sul de Antioquia.

As autoridades encontraram os corpos dos quatro tripulantes em uma área montanhosa da vereda Rioblanco, também em Caramanta, às 14h00 locais (16h em Brasília).

Este é o segundo helicóptero da força pública que sofre um acidente este mês na Colômbia: em 5 de fevereiro, quatro efetivos morreram e outros três ficaram feridos depois que outro Black Hawk se acidentou na fronteira com o Panamá, durante uma missão de abastecimento.

