Weg tem lucro de R$1,7 bi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de motores elétricos Weg anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 1,74 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, uma expansão de 46% sobre o desempenho de um ano antes.

A companhia apurou resultado operacional medido pelo Ebitda de 1,83 bilhão de reais, alta anual de 17,3%.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 1,34 bilhão de reais para a Weg no quarto trimestre, com Ebitda de 1,79 bilhão de reais, segundo dados da LSEG.

O retorno sobre o capital investido (ROIC) atingiu 39,2% no quarto trimestre, crescimento anual de 9,8 pontos percentuais.

A Weg afirmou que no período reconheceu incentivos fiscais pela constituição de nova controlada na Suíça. Ajustados por esse efeito, o lucro líquido e o ROIC apresentariam crescimento de 1,4 e 6,6 pontos percentuais, respectivamente, em relação ao quarto trimestre de 2022.

A companhia anunciou na véspera que seu conselho de administração aprovou 1,25 bilhão de reais em dividendos.

A receita líquida da empresa somou 8,56 bilhões de reais nos três meses encerrados em dezembro, expansão de 7,3%. Analistas aguardavam por faturamento de 8,53 bilhões de reais, segundo a LSEG.

No Brasil, a Weg citou que o crescimento de receita foi suportado pela continuidade de bom desempenho de vendas de equipamentos de ciclo longo, "especialmente os negócios relacionados com transmissão & distribuição (T&D) e geração de energia eólica".

Nos equipamentos de ciclo curto, a companhia afirmou que segue com "boa demanda na área de automação e observamos a retomada do crescimento de receita em Motores Comerciais e Appliance (MCA)", apesar do menor nível de receita no negócio de geração solar distribuída.

