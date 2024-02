Wall St recua antes de balanço da Nvidia e de ata do Fed

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Wall Street caía nesta quarta-feira com os investidores se preparando para o balanço da fabricante de chips Nvidia, que tem potencial de afetar a euforia com a Inteligência Artificial, e aguardando a atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

A Nvidia perdia 1,2% após uma queda de mais de 4% na sessão anterior. O balanço da empresa será divulgado após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira.

A expectativa é de que a empresa registre um aumento de mais de três vezes em sua receita do quarto trimestre, devido à demanda forte por seus chips que dominam o mercado de IA.

Mas analistas alertaram que a alta avaliação da Nvidia pode torná-la vulnerável a quedas acentuadas se apresentar qualquer coisa menos que um balanço bastante, e também desencadear vendas generalizadas entre outras empresas de tecnologia que se beneficiaram de apostas em IA.

O rali em Wall Street este ano impulsionado pela IA enfrentou obstáculos depois que dados da semana passada indicaram uma inflação persistente e alimentaram preocupações de que o Federal Reserve pode adiar o início de seu ciclo de afrouxamento monetário.

Os dados da inflação de janeiro complicam as próximas decisões sobre a taxa de juros do Federal Reserve, disse o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, nesta quarta-feira.

A ata da reunião de política monetária de janeiro do Fed, que será divulgada às 16h (horário de Brasília), oferecerá mais pistas sobre o momento dos possíveis cortes nos juros.

Às 12:25 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,17%, a 38.499,55 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,16%, a 4.967,44 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,45%, a 15.560,09 pontos.