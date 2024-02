Wall St abre em baixa antes de resultados da Nvidia e ata do Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quarta-feira, antes do relatório da fabricante de chips Nvidia, que pode potencialmente prejudicar ou alimentar ainda mais o rali do mercado liderado pela inteligência artificial (IA) deste ano, com os investidores aguardando também a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,21% na abertura, para 38.483,66 pontos. O S&P 500 tinha baixa de 0,25%, para 4.963,03 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedia 0,63%, para 15.532,12 pontos.

(Por Amruta Khandekar)