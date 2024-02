Viral do TikTok, truque para aumentar os lábios com batom líquido funciona?

Se você deseja aumentar o volume dos lábios, pode se interessar por um truque que viralizou no TikTok, em um vídeo com mais de 14 milhões de visualizações. A ideia é fazer o contorno com um lápis, deixando a boca fechada, e finalizar com um batom líquido do mesmo tom. Mas essa técnica realmente funciona?

A maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testou a ideia em mais um episódio do programa 'Lab da Beleza', nas redes sociais de Universa. Para quem também quer experimentar a dica, o Guia de Compras UOL selecionou alguns produtos bem avaliados por consumidores.

Contornar boca fechada deixa lábios carnudos?

No teste, Vanessa fala que é difícil fazer o contorno da boca com os lábios fechados, sem saber se acompanha o formato natural. "Como eu vou fazer o contorno se eu não sei aonde eu estou indo?", diz ela no vídeo.

Assim, na hora de copiar essa técnica, ela afirma que perdeu a noção de simetria. Por isso, é necessário abrir a boca para pintar os lábios completamente. "Pode abrir para passar aqui no canto né? Eu vou ter que fazer", complementa.

Depois de finalizar o teste, inicialmente, a maquiadora avaliou que não ficou semelhante ao seu formato natural de boca. Porém, depois de alguns minutos, ela demonstrou que, por um lado, curtiu o resultado. "Acho que agora eu gostei (risos). Não sei se gostei ou não. Vou assumir esse novo formato de boca. Vai ser a minha personalidade deste ano. Me aguarde", brinca.

Confira abaixo 10 produtos para testar truque de aumentar lábios:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).