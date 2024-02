Trump afirma que Navalny não deveria ter voltado à Rússia

WASHINGTON, 21 FEV (ANSA) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que tentará voltar à Casa Branca nas eleições de novembro, afirmou que o opositor russo Alexei Navalny não deveria ter voltado ao seu país natal.

Em um debate da Fox News na Carolina do Sul, o republicano comentou que o ativista, morto no último dia 16 em uma colônia penal no Círculo Polar Ártico, foi muito corajoso.

"Navalny é uma situação muito triste, ele foi uma pessoa muito corajosa porque voltou. Ele poderia ter ficado longe. E, francamente, provavelmente teria sido muito melhor ficar longe e falar de fora do país em vez de retornar, porque as pessoas pensaram que isso poderia acontecer e aconteceu. E é uma coisa horrível", declarou o ex-mandatário.

Em seus comentários sobre o assunto, Trump não atribuiu qualquer responsabilidade pela morte de Navalny.

O norte-americano continuou se comparando ao ativista, pois afirmou que também sofre perseguição política nos Estados Unidos.

"Isso também está acontecendo em nosso país. Estamos nos transformando em um país comunista em muitos sentidos. E se você olhar para isso, sou o principal candidato. E estou sendo incriminado", defendeu Trump. (ANSA).

