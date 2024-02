Tomar muito café dá gastrite? Veja mitos e verdades sobre a doença

Nem sempre damos conta de fazer tudo que é preciso em um dia, que tem apenas 24 horas. Para muitas pessoas, o café passa a ser o companheiro das noites em claro e das manhãs sonolentas - para compensar a noite mal dormida. Porém, sem sempre alguém para advertir: "Cuidado! Com tanto café, você vai acabar com uma gastrite". Será?

Segundo especialistas, a cafeína pode, sim, irritar o estômago, causando dor e desconforto. E não é só ela. Pimenta, bebidas alcoólicas e o cigarro também possuem essa característica. A irritação pode ser entendida como gastrite, que nada mais é do que um termo genérico para designar uma lesão superficial na mucosa do estômago.

A gastrite pode ser gerada por diversos fatores e o desenvolvimento de uma inflamação no estômago varia de pessoa para pessoa. Afinal, o estômago tem um mecanismo de defesa próprio contra agentes externos. Quando esses mecanismos não são suficientes para vencer os agentes, a gastrite pode acontecer.

Como inflamação é causada?

Bactéria frequente no meio ambiente. Apesar de os hábitos influenciarem o desenvolvimento da gastrite, grande parte dos casos está relacionada à presença de uma bactéria específica: a Helicobacter pylori ou H.pilori como é conhecida.

O H-pylori causa úlceras no estômago, que são feridas mais profundas, e podem levar até a um câncer gástrico. Por isso, é preciso ter cuidado porque a dor pode indicar a presença de doenças mais graves. Ou seja, ao menor desconforto, investigar as causas se faz necessário.

Essa investigação é feita por uma endoscopia digestiva, que é um exame que filma a mucosa do esôfago, estômago e da parte superior do intestino delgado, e também pela biópsia, que retira um pedaço do tecido inflamado do estômago para análise.

Há casos que a endoscopia nem é necessária, apenas um exame de sangue já consegue detectar o que a pessoa tem. Existem outros diagnósticos possíveis, como a estrongiloidíase e a giárdia. Por isso, é muito importante procurar orientação médica.

No caso da infecção por H-pylori, o tratamento é feito com dois ou três antibióticos e um inibidor do ácido do estômago. Nesse período, o paciente não pode comer alimentos que vão pesar no estômago e não pode ingerir álcool. Além disso, os antibióticos podem gerar desconforto estomacal.

Tomar remédio ataca o estômago?

Além dos microrganismos, dos hábitos descritos no começo desse texto, o que muita gente não sabe é que aquela aspirina tomada depois de um longo dia de trabalho e estresse para aliviar a dor de cabeça, ou aquele remédio para desinflamar a garganta também podem causar inflamações no estômago.

Há remédios, em especial os anti-inflamatórios, que interagem com substâncias presentes na mucosa do estômago, diminuindo a sua presença, o que pode causar inflamação e até úlcera. Por isso, é imprescindível que esses medicamentos só sejam tomados com prescrição médica.

Fontes: Matheus Azevedo, gastroenterologista; Ramiro Mascarenhas, presidente da Sobed (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva); e Rogério Alves, gastroenterologista.

*Com matéria publicada em 13/07/2015