São Paulo lança guia e concurso cultural de inspiração na Itália

SÃO PAULO, 21 FEV (ANSA) - Em meio às comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil, a Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP) lançou um concurso cultural para promover destinos com eventos e atividades com inspiração na Itália.

A pasta também lançará um guia que reunirá os atrativos turísticos do estado, assim como eventos e festivais ligados a cultura italiana.

Para participar do concurso, basta que o município compartilhe fotos em uma rede social incluindo as hashtags #150imigraçãoitaliana e #150immigrazioneitaliana na publicação, marcando o @turismoestadosp e @italyinsampa até o dia 27 de fevereiro.

As fotos e decorações serão avaliadas por uma comissão, que escolherá um munícipio para estampar a capa do guia temático. Nesta quarta-feira (21), que marca a efeméride, diversos locais públicos serão iluminados com o tricolor da bandeira italiana, como a Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira; Viaduto do Chá; Pateo do Collegio; Biblioteca Mario de Andrade; Edifício Matarazzo; Monumento às Bandeiras; Museu da Imigração; Palácio dos Bandeirantes e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A ação é uma parceria entre a Setur-SP, Secretaria de Turismo Municipal, Consulado da Itália, e as Secretarias de Negócios Internacionais e da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de SP. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.