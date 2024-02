Rússia não tem produção de munição necessária para guerra na Ucrânia, dizem autoridades ocidentais

LONDRES (Reuters) - A Rússia não tem produção interna de munição suficiente para atender às suas necessidades na guerra da Ucrânia, disseram autoridades ocidentais nesta quarta-feira, falando sob condição de anonimato.

A indústria militar da Rússia também está lutando contra o impacto das sanções, disseram as autoridades, acrescentando que a incapacidade do país de acessar os componentes ocidentais estava prejudicando sua condição de produzir novos sistemas e reparar os antigos.

"As capacidades de produção doméstica de munição da Rússia são atualmente insuficientes para atender às necessidades do conflito na Ucrânia", disseram as autoridades ocidentais.

"As sanções estão atingindo duramente o complexo industrial militar russo, causando atrasos graves e aumentando os custos."

O resumo da situação feito pelas autoridades ocidentais ocorre no momento em que a guerra na Ucrânia entra em seu terceiro ano, com a Rússia de Vladimir Putin em ascendência após assumir o controle da cidade ucraniana de Avdiivka, e em meio a avisos de que a Ucrânia está ficando sem munição.

(Reportagem da Redação do Reino Unido)