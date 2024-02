Governo do Rio decreta epidemia de dengue no estado

O Rio de Janeiro decretou epidemia de dengue. Já são quase 50 mil casos prováveis no estado em 2024 e quatro mortes.

O que aconteceu

São 49.405 casos prováveis de dengue até o momento, além de quatro mortes - duas na capital, uma em Itatiaia e uma em Mangaratiba. Os dados são do painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), atualizados na segunda-feira (19).

Os números de 2024 já representam 96% de todos os casos registrados em 2023. O número está 20 vezes acima do esperado pela SES-RJ.

O decreto deve se publicado no Diário Oficial do Estado de amanhã, segundo o governador Cláudio Castro. O Estado criou um Centro de Operações de Emergências em Saúde (COEs) Dengue para avaliar estratégias de combate à doença.

"A gente acha que essa é uma ação importante para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, para que não falte nada para a população. (...) Estamos decretando epidemia para trabalhar com mais tranquilidade, e para que as ações sejam feitas com mais segurança e garantia para a população", disse o governador, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (21).

A dengue é considerada epidêmica quando as infecções atingem 300 casos para cada 100 mil habitantes. O chamado "coeficiente de incidência" já atingiu esse patamar em outros estados, segundo o Ministério da Saúde. No Rio, o coeficiente está em cerca de 308 por 100 mil habitantes.

Estado vai receber vacinas na quinta-feira (22). O primeiro lote será entregue pelo Ministério da Saúde com 231.928 doses. O público-alvo da vacinação são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, da Região Metropolitana I, que inclui a capital e municípios da Baixada Fluminense.

Equipes de saúde serão reforçadas. Segundo o governo, as 27 UPAs (Unidades de Pronto Atentimento) da rede estadual serão reforçadas com médicos e enfermeiros dedicados ao atendimento dos pacientes com dengue.

Mais leitos para dengue. Outra previsão é a conversão de 160 leitos de outras unidades de referência para atendimento, caso seja necessário.

Salas de hidratação. A Secretaria montou polos de hidratação em 11 municípios, para onde enviou insumos, medicamentos e equipamentos. Além disso, há mais 12 pedidos em análise pela Secretaria, que informou ter capacidade para acomodar 80 polos de hidratação em todas as regiões do estado.