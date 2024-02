Sucesso na internet, tapete 'de pedra' para banheiro seca mesmo em segundos

Se tem algo que me deixa incomodada depois de tomar banho é sair do box e pisar direto no chão. Além de ficar com o pé sujo, ainda deixo o piso molhado. Já usei tapetes de tecido e não fiquei satisfeita. Eles ajudam a secar os pés, mas acumulam fios de cabelo, pelos e pó e precisam ser trocados constantemente.

Nas minhas buscas por um produto que solucionasse esses problemas do banheiro, achei o tapete 'de pedra' Drytomita, da Momo Lifestyle.

Feito de material orgânico, o tapete, que mais parece de pedra, é feito a base de terra de diatomáceas, fibra de madeira e cal hidratada. Ele é antiderrapante, funciona em qualquer tipo de piso e não risca o chão. Também não fica úmido. Os elementos presentes no tapete são responsáveis por absorver a água e tirá-la de baixo dos seus pés.

Pontos positivos

Não fica molhado: Desde a primeira pisada, senti bastante conforto usando esse tapete no meu banheiro. Assim que saí do banho e coloquei os pés no tapete, não ficou nada molhado. Ele seca muito rápido. Em apenas 30 segundos a marca d'água mais pesada já tinha desaparecido. Em quatro minutos só ficou a sombra dos pés.

Higiênico: Ele não junta sujeira, ou seja, não acumulou todos os cabelos caídos. Para minha surpresa, no outro dia ainda não tinha sujeira ou cabelo grudado em cima do produto. Como o tapete não fica molhado, também não senti mau cheiro no local durante os dias de uso.

Segurança: Com esse tapete acabaram os dias com medo de escorregar. Como ele é antiderrapante e não espalha água, me sinto mais segura de ficar em cima. Ele realmente ficou bem parado no chão.

Manutenção fácil: Mesmo que não absorva água, é indicado deixar o tapete de pé uma vez por semana para ele respirar. Considere também outros aspectos, como quantas pessoas usam o banheiro e como é a vedação do box. Quando você perceber que o tapete perdeu a absorção, pode fazer a manutenção de forma bem fácil: só passar um pano seco em cima e depois passar a lixa, que vem na caixa, no produto inteiro. Depois disso, o tapete ficará como novo.

Deixar o tapete de pé é um jeito simples de fazer a manutenção do produto Imagem: Rebecca Vettore

Pontos de atenção

Peso: Como não tenho muita força, o tapete parece um pouco pesado (são 2 kg para o modelo menor e 3,8 kg para o grande, segundo a Momo Lifestyle). Na hora de colocá-lo no chão tive que tomar cuidado para não derrubar.

Tamanho: O modelo menor (60 x 39 cm) que usei para este teste ficou um pouco grande para o tamanho do meu banheiro. Quando coloquei o móvel onde deixo meus itens do dia a dia ao lado do tapete, tive a impressão que as coisas ficaram um pouco apertadas.

Para quem é este tapete?

Como não junta água, nem acumula sujeira e ainda é fácil de limpar, não preciso mais ficar trocando de tapete toda hora. Como consequência, já não preciso lavar meu tapete de pano e nem gastar com novos modelos. Quem busca essas facilidades e quer fazer economia, pode se beneficiar com o produto da Momo Lifestyle.

