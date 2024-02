Queda das commodities e dos futuros de NY contamina levemente Ibovespa após 4 altas

A queda das commodities e dos índices futuros de ações norte-americanos influenciam o Ibovespa nesta quarta-feira, 21. O recuo do Índice Bovespa desde a abertura é moderado e na faixa dos 129 mil pontos, em dia de agenda esvaziada de indicadores. Se a desvalorização e prosseguir até o fechamento, o principal indicador da B3 interromperá uma sequência de quatro altas seguidas. Ontem, subiu 0,68%, aos 129.916,11 pontos.

Hoje, o mercado está à espera da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), à tarde, em busca de sinais sobre quando os juros começarão a cair nos Estados Unidos. Além disso, será divulgado o balanço da gigante americana de tecnologia Nvidia, após o fechamento em Wall Street.

Alguns economistas esperam que a ata confirme as apostas de que os juros dos EUA começarão a cair em junho, descartando as estimativas passadas de que o processo se iniciaria em marcou ou maio.

Na avaliação do sócio da Tendências Consultoria Silvio Campos Neto, o texto da ata do Fed vem defasado diante dos dados de atividade e de inflação divulgados após a decisão de juros nos EUA e que mudaram a visão dos mercados. Ele cita por exemplo o relatório oficial de emprego, o payroll, e o CPI, índice de preços ao consumidor do país, relativos a janeiro, que vieram com resultados acima do esperado.

Mesmo após dois dias seguidos de queda forte do minério de ferro, as ações da Vale tentam recuperar parte das quedas recentes e sobem moderadamente nesta manhã. Em Dalian, na China, os preços do minério de ferro caíram 3,98%. Por lá, há novos estímulos do governo local. O Ministério de Habitação chinês aprovou 160 bilhões de yuans (US$ 22,25 bilhões) em empréstimos para projetos imobiliários.

Já as ações da Petrobras avançam operam com sinais divergentes, enquanto o petróleo tem viés de baixa no exterior. O papel PN caía 0,12% e ON subia 0,09%, perto das 11 horas.

Enquanto isso internamente, os investidores avaliam alguns resultados corporativos de empresas brasileiras informados ontem à noite.

A Gerdau registrou lucro líquido de R$ 732 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 45,1% ante um ano e 25% abaixo do previsto pelo Prévias Broadcast. A empresa também aprovou o pagamento de R$ 0,10 em dividendos por ação ON e PN e a Metalúrgica Gerdau pagará de R$ 0,05 por ação, totalizando R$ 51,635 milhões. No horário citado acima, Gerdau PN subia 1,50% e Metalúrgica Gerdau avançava 0,80%

Já o lucro líquido da Telefônica Brasil cresceu 42,1% no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2022, chegando a R$ 1,601 bilhão, 15,6% acima do Prévias Broadcast. A ação da empresa subia 1,85%.

Às 10h48, o Ibovespa caía 0,11%, aos 129.777,00 pontos, ante recuo de 0,26%, com mínima aos 129.573,17 pontos. Na máxima, atingiu 129.917,33 pontos.