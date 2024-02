Presos e feridos em brigas de torcidas disparam na Itália

ROMA, 21 FEV (ANSA) - Um observatório informou que o número de pessoas presas e feridas em virtude de brigas entre torcedores aumentou na Itália.

Nas 2.662 partidas analisadas na temporada 2022/23, pelo menos 113 torcedores ficaram feridos, contra os 66 registrados na anterior. A quantidade de policiais machucados também subiu, indo de 72 para 147.

O clube italiano que teve mais torcedores feridos foi o Napoli, com 23, seguido por Genoa (22), Nocerina (13) e Sampdoria (11).

Ao mesmo tempo que o número de feridos subiu, os registros de pessoas presas também aumentaram, com 125 detidos contra 59 em 2021/22. A quantidade de indivíduos denunciados foi de 1.480 para 2.011.

O órgão do Ministério do Interior da Itália ainda computou pela primeira vez o número de atos de discriminação racial, territorial e antissemita. No total, o observatório afirmou que houveram 126 notificações.

O caso que mais chamou atenção foi o do torcedor da Lazio fotografado durante o clássico contra a Roma, em 19 de março de 2023, com uma camisa do clube da capital que tinha a inscrição "Hitlerson 88".

O relatório ainda alertou que os torcedores passaram a se encontrar em zonas afastadas dos estádios para iniciar as confusões, principalmente para despistar e dificultar a ação das forças de ordem. (ANSA).

