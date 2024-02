Placa mais cara do mundo custou R$ 73,4 mi, tem 1 número e está em carrão

A placa mais cara do mundo já está fixada em um carro. O modelo está em Dubai, nos Emirados Árabes, e é nada menos que um Rolls-Royce Cullinan modificado pela preparadora Mansory. A identificação foi adquirida no último ano por 55 milhões de dirhams (aproximadamente R$ 73,4 milhões na cotação atual).

A placa

Comprada em abril no ano passado, a placa tem apenas um número, o "7", e não era utilizada até o início deste ano.

Agora, esta placa está em um Rolls-Royce Cullinan com um esquema de pintura em dois tons, um turquesa - presente na parte da frente do carro - e outro em preto fosco, na parte traseira. Há também detalhes em dourado no capô, de fibra de carbono.

Imagem: Reprodução

O carro tem rodas pretas brilhantes e suas janelas foram escurecidas. O próprio emblema da Rolls-Royce possui um leve tom turquesa.

Além de pequenas mudanças por fora - feitas pela preparadora Mansory, que afinaram o carro - temos também algumas alterações por dentro do veículo, com bancos, painéis das portas, volante e grande parte do painel em turquesa.

Imagem: Reprodução

