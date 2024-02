PF tenta resgatar quase 30 animais silvestres brasileiros apreendidos no Togo

A Polícia Federal prepara uma operação para levar de volta para o Brasil cerca de 30 animais silvestres brasileiros apreendidos no Togo por autoridades locais. A suspeita é de que eles estavam sendo vendidos por traficantes internacionais.

Vinícius Assis, do Cairo para a RFI

Os animais apreendidos estão agora na residência do embaixador do Brasil na capital togolesa, em Lomé. Dos 20 micos-leões-dourados que foram levados na embarcação apreendida, três morreram em alto mar. E dois dos 17 sobreviventes estão doentes. Há ainda 12 araras-azuis no imóvel, todas em gaiolas.

Quatro pessoas estão presas: um brasileiro, um uruguaio, um surinamês e um togolês, que seria o receptador. Uma quinta pessoa presa fugiu, segundo uma fonte que acompanha o assunto. Este homem foi identificado inicialmente como sendo um israelense, mas tinha um passaporte de Belarus.

A embarcação com os animais teria saído do Suriname. A apreensão aconteceu no dia 12, depois que o barco apresentou uma pane e, então, uma brigada marítima acabou detendo o grupo na costa do país que fica na África Ocidental. A esposa do uruguaio preso, que é baiana, enviou um e-mail ao Itamaraty pedindo ajuda.

Um avi?o da PF deve desembarcar no Togo nesta quarta para levar os animais apreendidos de volta para o Brasil na sexta-feira.