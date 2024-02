Petróleo sobe 1% com sinais de aperto na oferta

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram 1% nesta quarta-feira, à medida que as tensões geopolíticas aumentavam no Oriente Médio e os operadores avaliavam sinais de aperto na oferta no curto prazo.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subiu 0,87 dólar, ou 1,1%, para fechar a 77,91 dólares o barril, enquanto o petróleo Brent subiu 0,69 dólar, ou 0,8%, para 83,03 dólares o barril.

Os contratos de petróleo vinculados a entregas de curto prazo têm sido negociados com o prêmio mais elevado em relação aos contratos de data posterior em vários meses, uma estrutura de mercado conhecida como "backwardation" e considerada um sinal de um mercado com oferta estreita.

Os timespreads estão mostrando um aperto nos mercados, disse Giovanni Staunovo, analista do UBS, acrescentando que os estoques de petróleo caíram no centro comercial Amsterdã-Roterdã-Antuérpia, enquanto os estoques de produtos caíram em Fujairah na semana passada.

Também apoiando o mercado, as refinarias dos EUA estão mostrando sinais de retorno das atividades de manutenção, depois de terem caído para as taxas operacionais mais baixas desde dezembro de 2022, estimulando o aumento dos estoques de petróleo.

