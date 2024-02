Otan reconhece situação difícil da Ucrânia em Avdiivka

BRUXELAS, 21 FEV (ANSA) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou que a retirada das tropas ucranianas de Avdiivka evidencia que a situação do conflito contra a Rússia é "extremamente difícil".

O comentário foi realizado pelo secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg, que participou de uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze.

"A retirada das forças ucranianas de Avdiivka mostra que a situação é extremamente difícil, mas os ucranianos excederam muitas vezes as nossas expectativas", afirmou o norueguês.

Citando algumas fontes familiarizadas com a situação em Avdiivka , o jornal New York Times apontou que, durante a caótica retirada das forças de Kiev, por volta de mil soldados ucranianos foram capturados ou estão desaparecidos na região.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas tropas continuam "ganhando posições mais vantajosas" na cidade, localizada no leste da Ucrânia. Nas últimas 24 horas, cerca de 450 soldados inimigos teriam sido mortos nos combates.

A queda de Avdiivka forçou a evacuação de diversas cidades próximas. Com medo do avanço das forças de Moscou, as pessoas se encaminharam para áreas mais seguras, depois de terem permanecido escondidas durante meses.

Andriy 'Murz' Morozov, um soldado russo e blogueiro militar, tirou a própria vida após a forte pressão de Moscou em virtude de um post sobre a guerra que publicou no seu canal do Telegram.

Nele, o jovem afirmou que a Rússia sofreu 16 mil baixas para conquistar Avdiivka. (ANSA).

