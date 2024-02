Trecho da linha 9-Esmeralda é paralisado após raio atingir fiação em SP

Um trecho da linha 9-Esmeralda, administrada pela ViaMobilidade, está paralisado após a queda de um raio atingir os sistemas de energia da linha.

O que aconteceu

Interrupção ocorre entre as estações Primavera-Interlagos e Mendes-Vila Natal. A descarga atmosférica ocorreu na região do Grajaú por volta das 14h50 (horário de Brasília) e causou danos na rede aérea, informou a ViaMobilidade ao UOL.

Ônibus foram acionados. A empresa informou que a operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado e deslocou 40 ônibus para transportar os passageiros no trecho afetado.

Passageiros estão sendo orientados, informou a empresa. Segundo a ViaMobilidade, os AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) estão instruindo os passageiros, além da emissão de avisos sonoros nos trens e nas estações.

Restante da linha 9-Esmeralda está funcionando normalmente. Os intervalos entre as composições são de cerca de 10 minutos, de acordo com a empresa. Porém, usuários no X (antigo Twitter) apontam que a espera nas estações seria de ao menos 20 minutos.

Ainda não há previsão de retorno dos serviços no trecho afetado. Equipes da concessionária estão mobilizadas para restabelecer o funcionamento "com a maior brevidade possível", acrescentou a ViaMobilidade.

Cidade de São Paulo entra em estado de atenção

Cidade entra em estado de atenção para alagamentos. Em funcionamento desde esta tarde, a medida também inclui as marginais Pinheiros e Tietê, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura municipal.

Áreas de chuva vindas do interior atuam na cidade, de forma isolada, com até forte intensidade. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte na zona oeste, principalmente nas regiões das subprefeituras da Lapa, Butantã e Pinheiros. Na zona norte, principalmente Perus, Pirituba e Jaraguá, também há forte precipitação.

Próximas horas seguirão com tempo instável. Ainda há potencial para alagamentos e transbordamentos na cidade.

Quinta e sexta-feira com pancadas de chuva

Na quinta-feira (22), o quadro não muda muito. O período matutino será com sol entre nuvens e aumento da temperatura na capital paulista. Já durante a tarde, pancadas de chuva de moderada a forte intensidade poderão ocorrer, inclusive com a chance de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. A mínima será de 19ºC e a máxima de 27ºC.

Na sexta-feira (23), o sol aparece e clima fica abafado. No período entre o meio e o fim da tarde, pancadas de chuva isoladas novamente são esperadas, com até forte intensidade e de curta duração. Os termômetros ficam entre 20ºC e 29ºC durante a tarde.