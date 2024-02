Veja 5 objetos que você pode ter em casa e podem valer até R$ 6.000

Colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto (SP)

Desfazer-se de alguns objetos que estão em casa, guardados ou encostados naquele quartinho de bagunça pode render um bom dinheiro. Isso porque brinquedos antigos, álbuns de figurinhas de Copas do Mundo passadas, videogames e até mesmo uma máquina de costura são vendidos por até R$ 6.000 em sites de vendas pela internet.

Itens mais novos e completos valem mais. Especialistas em compra e vendas de brinquedos e objetos antigos ouvidos por UOL explicam que o valor de um objeto depende de alguns fatores, como oferta e procura, estado de conservação e se possui a caixa e todos os assessórios originais.

Nem tudo que é antigo tem um valor agregado, porque pode não ter compradores. No caso de brinquedos, se ele marcou uma geração e gera saudosismo, as chances de existirem colecionadores desses objetos é maior. Logo sua procura é maior, e o valor consequentemente também. O mesmo acontece com os álbuns de figurinhas, que despertam bastante o interesse de colecionadores.

Móveis e outros itens de casa costumam ter menos procura, fazendo com que o seu valor não seja tão alto. A exceção é se o item for centenário, que desperta a atenção de antiquários.

Boneca Susi

Boneca Susi, à venda por R$ 700 Imagem: Reprodução

A boneca Susi, muito famosa na década de 60 e 70, é um dos brinquedos que costumam atrair colecionadores. Essa alta procura faz com ela seja encontrada na internet por valores que variam entre R$ 500 a R$ 1.000. Essa variação de preço depende do estado de conservação da boneca, se ela possui as roupas e caixa originais.

Boneca Amiguinha

Lançada em 1957, a boneca Amiguinha foi febre de diversas gerações de meninas. Ela é produzida até hoje - em um novo modelo e visual.

As primeiras bonecas, dos anos 60, se tornaram um item bastante procurado por colecionadores, e por isso seu valor também é alto. Em sites de vendas na internet ela pode custar mais de R$ 2.500, mas pode ser achada por até R$ 1.000 a menos.

Boneca Amiguinha, da década de 1960 Imagem: Reprodução

Master System

Mesmo sendo produzido em grande escala, o vídeo game Master System é um dos queridinhos de quem gosta de jogos e faz coleção. Com caixa, controles originais e funcionando perfeitamente, ele pode custar até R$ 2.299 na internet. Normalmente quem vende também coloca no combo alguns jogos. Essa quantidade e originalidade dos jogos também podem interferir no valor de venda.

Álbum de figurinha da Copa do Mundo

Quem nunca acompanhou os jogos da Copa do Mundo e teve um álbum de figurinhas da competição? Por atrair o interesse de muitas pessoas e consequentemente de colecionadores, álbuns de Copas passadas podem valer muito. Capa dura ou não, se possui todas as figurinhas e o estado de conservação vão influenciar diretamente no valor dele.

Na internet é possível achar o álbum da Copa do Mundo de 2002 por R$ 6.000. Mas, apesar da grande procura pelo item, os especialistas afirmam que é possível encontrar o item pela metade do preço, e se você der sorte, por até menos em leilões de itens antigos.

Máquina de costura

Máquina Singer, de 1934, tem até mesa de madeira Imagem: Reprodução

As máquinas de costura da década de 30 e 40 atraem a atenção de colecionadores. Por serem itens bastante antigos, têm um bom valor de venda no mercado.

Ela pode ser encontrada por pouco mais de R$ 1.000, se estiver com as peças originais e funcionando.

Dá para pagar menos

Não é difícil encontrar pessoas que estão se desfazendo desses tipos de itens na internet. Dando uma boa garimpada nos sites de vendas online é possível encontrar variação de preço de até R$ 1.000.

Em leilões online é possível comprar diversos brinquedos, móveis e itens antigos por até 30% menos. E se você der sorte de não ter nenhum lance concorrente, essa redução pode chegar a até 40%.

Como vender os itens que tenho em casa?

Se você tem brinquedos, móveis ou outros produtos em casa, que são antigos e estão em bom estado de conservação, é possível fazer uma grana extra com a venda deles. Anunciar em sites e plataformas de compra e vendas na internet, como OLX e Enjoei, por exemplo, é uma opção. Nelas, você precisa cadastrar o produto que será vendido, incluir fotos e o valor que você pretende obter com a venda.

Toda a negociação é feita diretamente com o comprador. A entrega ou retirada também é negociada entre as duas partes.

Não adianta colocar um valor alto demais. "Nesses sites, o vendedor é quem escolhe o preço de venda conforme o que ele acha que vale, mas muitas vezes esse valor é alto e não atrai compradores. O item fica meses anunciado e não vende", diz Marcos Moraes, proprietário da Toi Toi Brinquedos Antigos.

Outra opção é procurar empresas que trabalhem com a compra e venda de itens antigos. Elas podem ser físicas ou online. Nesses locais, profissionais costumam avaliar o item e fazem uma oferta pelo produto. Como na maioria das vezes eles compram para revenderem, o valor pago costuma ser um pouco menor. Em contrapartida, você não tem trabalho de negociar o item com outras pessoas.

Fontes: Carlos Augusto Matos, colecionador de brinquedos e objetos antigos e Marcos Moraes, proprietário da Toi Toi Brinquedos Antigos, empresa especializada em compra e venda de brinquedos antigos.