'Nada abala relação com Lula', diz Pacheco após cobrança sobre Israel

Do UOL, em Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou hoje que "nada abala" a relação entre ele e o presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Pacheco classificou como "equivocada" a fala do presidente sobre a guerra entre Israel e Hamas. Ontem, durante a sessão do plenário, o presidente do Senado cobrou publicamente uma retratação de Lula.

O senador mineiro afirmou que mantém uma relação de "colaboração recíproca", de respeito e admiração com o petista. Segundo ele, a crítica feita por ele é apenas sobre uma parte da declaração de Lula, que comparou a guerra de Israel com o holocausto.

Pacheco reforçou que o chefe do Executivo brasileiro é reconhecido entre os líderes mundiais. No entanto, acredita que, se houver um esclarecimento, "resolve o problema diplomático".

O presidente do Senado justificou ainda que a cobrança não foi uma "tomada de lado". De acordo com Pacheco, foi só uma "reflexão" sobre a fala "infeliz" de Lula.

Ontem, Pacheco disse que a fala do petista "não representa o verdadeiro propósito" dele. Contudo, "deve render uma retratação, é fundamental que haja uma retratação".