Mais de seis mil novas empresas de alimentos e bebidas se juntaram à Câmara de Comércio de Dubai em 2023

DUBAI, 21 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente e CEO da Dubai Chambers, revelou que 6.478 novas empresas de Alimentos e Bebidas (F&B, na sigla em inglês) ingressaram na Câmara de Comércio de Dubai em 2023, representando um crescimento anual de 19,4%.

O número total de empresas de alimentos e bebidas registradas na câmara - uma das três câmaras que operam sob a égide da Dubai Chambers - era de 22.585 no final de 2023, um aumento de 22,7% em relação a 2022.

Mohammad Ali Rashed destacou o papel fundamental dos grupos empresariais específicos do setor no aumento da competitividade do setor de alimentos e bebidas. A câmara lançou 11 grupos empresariais dedicados ao setor, oito dos quais foram estabelecidos em 2023, para promover os interesses das empresas de alimentos e bebidas, aumentar a contribuição do setor privado para a formulação de políticas e legislação e estimular o crescimento do setor.

"Acreditamos no poder das parcerias entre os setores público e privado para atingir as metas da Agenda Econômica de Dubai (D33) e da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 2051. Nossos Grupos de Negócios desempenham um papel fundamental no trabalho e na colaboração com vários segmentos de F&B para garantir que mantenhamos a competitividade das empresas do setor privado nesse setor vital", acrescentou.

Os grupos empresariais de alimentos e bebidas que operam atualmente sob o guarda-chuva da Câmara de Comércio de Dubai incluem o Grupo de Fabricantes de Alimentos e Bebidas dos Emirados Árabes Unidos, o Grupo Empresarial de Comerciantes de Frutas e Vegetais, o Grupo de Restaurantes dos Emirados Árabes Unidos, o Grupo Empresarial de Água Engarrafada, o Grupo Empresarial de Agronegócios, o Grupo Empresarial de Chocolates e Confeitos, o Grupo Empresarial de Comerciantes HORECA, o Grupo Empresarial de Carnes e Aves, o Grupo Empresarial de Padarias, o Grupo Empresarial de Alimentos Orgânicos e o Grupo Empresarial de Café.