Lula e Blinken defendem criação de Estado palestino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, defenderam nesta quarta-feira (21) a criação de um Estado palestino, durante reunião de 1h50 no Palácio do Planalto, em Brasília.

Segundo comunicado do governo brasileiro, Lula "reafirmou seu desejo pela paz e fim dos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza". "Ambos concordaram com a necessidade de criação de um Estado Palestino", acrescenta a nota.

Durante o encontro, "o secretário agradeceu a atuação do Brasil pelo diálogo entre Venezuela e Guiana", que disputam o território de Essequibo, e "reafirmou seu apoio ao Brasil na presidência do G20", elogiando "a escolha dos temas para a Cúpula do Rio de Janeiro: reforma da governança global, combate à fome e à miséria e transição energética".

Blinken ainda comentou "que os EUA estudam realizar novo aporte para o Fundo Amazônia", iniciativa financiada por países estrangeiros para preservar a maior floresta tropical do mundo.

